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Socar, Türkiye'ye 7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı planlıyor

Enerji devi SOCAR, Türkiye'de 7 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu. Türkiye CEO'su Elçin İbadov, şirketin yatırımlarının son 17 yılda 18.5 milyar dolara ulaştığını dikkat çekti. Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, önümüzdeki yıllarda petrokimya alanında 7 milyar dolarlık yatırım planlandığını söyledi.

Haber Merkezi
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Socar, Türkiye'ye 7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı planlıyor
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Enerji devi SOCAR’dan Türkiye’ye 7 milyar dolarlık yatırım geliyor. Petrokimya planını Türkiye CEO'su Elçin İbadov ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev duyurdu.

Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı oldu

SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR), son 17 yılda toplam 18,5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu söyledi.

SOCAR Türkiye ve grup şirketlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın Türkiye'nin mevcut enerji sektörü açığının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

“Kayseri ve Bursa'da doğal gaz çalışması sürüyor”

SOCAR CEO'su, "Şu anda Kayseri ve Bursa'da doğal gaz çalışması yürütüyoruz. Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şebekelerine toplam yatırımımız 209 milyon doları buldu" dedi.

İbadov, Bursagaz'ın dağıtım şebekesinin 7 bin 703 kilometreye, Kayserigaz'ın şebekesinin ise 7 bin 118 kilometreye ulaştığını, Bursagaz'ın 1,2 milyon abonesi, Kayserigaz'ın ise 700 bin abonesi bulunduğunu söyledi.

“10 bini aşkın kişi istihdam ediliyor”

İbadov, "SOCAR Türkiye bünyesinde 10 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Bu, Türkiye istihdamına önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı planlanıyor

Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise aynı toplantıda Türkiye'de yeni petrokimya tesisleri kurulması için yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı.

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye ve grup şirketlerine adanmış bir basın toplantısında, SOCAR Türkiye'nin çevre dostu havacılık yakıtı üretmeye başlayacağını söyledi, Trend raporları.

Etkinlikte konuşan Ibadov, SOCAR Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritasının onaylandığını vurguladı.

Çevre dostu havacılık ürünleri

Ayrıca ondan fazla sürdürülebilir kalkınma projesinin geliştirildiğini açıklayarak, "Ana hedef, çevre dostu havacılık yakıtı üretmek. Bu yakıt, ya yosundan ya da evlerde kullanılan yağlardan üretilebilir. Bu yönde araştırmalar da yürütülüyor" dedi.

İbadov, SOCAR Türkiye'nin çevre dostu havacılık yakıtı üretmeye başlayacağını söyledi. Etkinlikte konuşan Ibadov, SOCAR Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritasının onaylandığını vurguladı ve "Ana hedef, çevre dostu havacılık yakıtı üretmek. Bu yakıt, ya yosundan ya da evlerde kullanılan yağlardan üretilebilir. Bu yönde araştırmalar da yürütülüyor" diye ekledi.

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