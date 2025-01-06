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SOCAR Türkiye CEO'su İbadov: Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduk

SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR), son 17 yılda toplam 18,5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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SOCAR Türkiye CEO'su İbadov: Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduk
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SOCAR Türkiye ve grup şirketlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın Türkiye'nin mevcut enerji sektörü açığının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

İbadov, SOCAR Türkiye Enerji'nin Türkiye'deki gaz iş koluna yaptığı toplam yatırımın 209 milyon dolara ulaştığını belirtti.

SOCAR CEO'su, "Şu anda Kayseri ve Bursa'da doğal gaz çalışması yürütüyoruz. Kayserigaz ve Bursagaz dağıtım şebekelerine toplam yatırımımız 209 milyon doları buldu" dedi.

İbadov, Bursagaz'ın dağıtım şebekesinin 7 bin 703 kilometreye, Kayserigaz'ın şebekesinin ise 7 bin 118 kilometreye ulaştığını, Bursagaz'ın 1,2 milyon abonesi, Kayserigaz'ın ise 700 bin abonesi bulunduğunu söyledi.

İbadov, "SOCAR Türkiye bünyesinde 10 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Bu, Türkiye istihdamına önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

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