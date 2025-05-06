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Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın alıyor: Görüşmeler ileri düzeyde

Bilgi sahibi kaynaklar, Socar'ın Türkiye'de doğalgaz santrali satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü belirtirken; 225-250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını aktardı.

Haber Merkezi
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Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın alıyor: Görüşmeler ileri düzeyde
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Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar, Türkiye'de doğalgaz santrali satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gama Enerji A.Ş.’nin 870 megavatlık İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için Socar, Türkiye’den 225-250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını ve bu teklif üzerinden görüşmelere devam etmeyi kabul ettiğini aktardı.

Azerbaycan, Türkiye’nin en büyük ikinci gaz tedarikçisi

Azerbaycan, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci gaz tedarikçisi ve aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz gönderiyor. Bu santrali satın almak, Socar’a Türkiye’nin büyüyen elektrik piyasasında bir dayanak noktası ve arz fazlasını paraya çevirmek için alternatif bir yol sağlayacak.

Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerine de sahip olan Gama için olası bir satış, düzenlenmiş fiyatların operatörlerin marjlarını daralttığı gaz yakıtlı üretimden çıkış anlamına gelecek.

Kaynaklar, Socar’ın henüz bağlayıcı bir teklif sunmadığını ve herhangi bir anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurullarının onayına tabi olacağını söyledi. Her iki firma da konu hakkında yorum yapmadı.

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