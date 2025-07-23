SOCAR, Türkiye'deki liman birimi SOCAR Terminal'i satmayı planlıyor

Azerbaycan'ın devlet enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki liman birimi SOCAR Terminal'i satmayı değerlendirdiği belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg News'e verdikleri bilgilere göre SOCAR Türkiye; Petkim Petrokimya Holding AŞ'ye hizmet veren bir konteyner limanı ve yakındaki ayrı bir tesisi işleten SOCAR Terminal'in satışı için erken aşama görüşmeler yürütüyor. Ancak görüşmeler henüz erken aşamada ve anlaşma garantisi bulunmuyor.

Petrokimya yatırımı için kaynak arayışı

İzmir Aliağa’daki terminal, SOCAR’ın iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding AŞ’ye hizmet veriyor. Potansiyel satış, SOCAR’ın Türkiye’de 7 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamayı hedefliyor.

Bölgenin en büyük entegre limanı

SOCAR Terminal, yılda 1,5 milyon TEU kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı konumunda. Şirket bugüne kadar bu liman için 420 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Stratejik sadeleşme adımları

SOCAR bu yılın başında SOCAR Terminal’in, Petlim Limancılık Ticaret AŞ’nin yüzde 93 hissesini 172 milyon dolara satın almasıyla liman operasyonlarını tek çatı altında birleştirmişti. Ocak ayında da Türkiye’deki doğalgaz dağıtım işini elden çıkarmıştı.

Enerji portföyünde dönüşüm

SOCAR şu anda Türkiye’de bir doğalgaz santrali satın almak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu hamle, şirketin bölgedeki enerji portföyünü dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.