SocGen’den TL’ye güven: Dolar/TL’de düşüş pozisyonu aldı

Societe Generale (SocGen), son raporunda Türkiye piyasalarına yönelik stratejik bir hamle olarak dolar/TL’de kısa pozisyon aldı.

Phoenix Kalen ve Marek Drimal’ın yer aldığı stratejist ekibinin hazırladığı rapora göre banka, 12 Haziran tarihinde 46,156 seviyesinden üç ay vadeli pozisyon açtı.

Türk Lirası’nın forward (vadeli) kontratlarda fiyatlanan seviyelerden daha güçlü bir seyir izlemesi beklenirken, SocGen’in işlemden getiri hedefi yüzde 4,5 oldu. Olası ters hareketlerde zarar/kes seviyesi 48,5 TL olarak belirtildi.

Bankanın öngörülerine göre, vadeli kontratlar eylül ayı için 50 TL’nin üzerini işaret etse de dolar/TL paritesinin bu dönemde 48 TL’de dengelenmesi bekleniyor.

Faiz indirimi ne zaman?

Raporda, TL’yi destekleyecek makroekonomik dinamikler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) izleyeceği para politikası patikasına yönelik şu anda hizmet ihracatından elde edilecek döviz girişlerinin zirve yapacağı turizm sezonunun en yoğun dönemine girdiğine dikkat çekilirken, bu güçlü nakit akışının, yüksek enerji ithalat faturasından kaynaklanan cari açık baskılarını hafifletmeye yardımcı olacağı da vurgulandı.

Ekonomi yönetimi tarafında ise enflasyondaki katılık ve yapışkan seyrin faiz cephesinde hızlı adımlar atılmasını engelleyeceği öngörüldü.

SocGen analistleri, enflasyon dinamiklerini göz önünde bulundurarak TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ancak sonbahar aylarında başlayabileceğine inanıyor.