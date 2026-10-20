Societe Generale'den TCMB tahmini: Faiz sabit kalacak
Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim'deki toplantıda politika faizini %37'de sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Beklenti, piyasanın 100 baz puanlık indirim öngörüsünden ayrışıyor.
Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta faizde indirime gitmeyeceğini öngördü.
Konsensüsten ayrışan tahmin
Kurum yayımladığı notta, TCMB'nin 22 Ekim'de politika faizini %37 seviyesinde koruyacağını tahmin etti.
Piyasada ise ağırlıklı beklenti, faizin 100 baz puan indirimle %36'ya çekilmesi yönünde.
Ayrışmanın nedeni olarak enflasyon beklentileri gösterildi. Societe Generale, büyümedeki yavaşlama ve likidite sıkışıklığına rağmen enflasyon beklentilerindeki katılığın TCMB'yi temkinli duruşa ittiğini belirtti.
Notta, büyümedeki ivme kaybı ve likidite koşullarındaki sıkışıklığın ilerleyen dönemde gevşemeyi destekleyeceği, ancak dezenflasyonun kademeli seyri nedeniyle TCMB'nin önümüzdeki toplantıda değişikliğe gitmeyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.