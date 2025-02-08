Sofraların vazgeçilmezi cep yakıyor: Sarımsak fiyatı eti solladı

Karar'ın haberine göre, sarımsak fiyatı 400 liraya ulaşarak kırmızı eti geride bıraktı; vatandaşlar artık sarımsağı kiloyla değil taneyle alıyor.

"Beyaz altın" olarak adlandırılan, yemeklerin vazgeçilmez besin maddesi sarımsağın kilo fiyatı, 400 liraya kadar çıkarak, kırmızı et fiyatıyla aynı seviyeye geldi. Vatandaş sarımsağı kilo ile değil taneyle almaya başladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Zonguldak’ta sarımsak üretimi yapan Erdoğan Uzunlar, şunları söyledi:

“Sarımsak fiyatları böyle giderse daha da çok artacak. Çünkü maliyetlerin yüksek olmasından dolayı, çok fazla ekim dikim yapılmıyor ve üretim kalmadı. Ekilen kısımlarda ise verim düşük, kışın beklendiği gibi geçmemesi ve nisan yağmurlarının bu yıl beklenen boyutta olmaması üretimi olumsuz etkiledi. Bir diğer etken işçi maliyetlerindeki artış. Sarımsağın dikimi çok önemli ve önceleri makine ile dikiyorduk, fakat istediğimiz verimi alamadığımız için elle dikmek zorunda kaldık.”

"İşçi yevmiyelerinin yüksek oluşu ve işçi bulma sıkıntısının fiyatı direkt olarak etkiliyor"

İşçi yevmiyelerinin yüksek oluşu ve işçi bulma sıkıntısının fiyatı direkt olarak etkilediğini söyleyen Uzunlar, “İşçinin yevmiyesi (günlüğü) az; 1.000 TL. Bu sadece bununla da bitmiyor; kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi çayı derken rakam daha da artıyor. Ürünü sadece diktirmekle bitmiyor, daha farklı işçilik ve emek gerektiren birçok aşaması var. Bazı meyveler ve sebzeler dört mevsim yetiştirilirken, sarımsak öyle değil. Senede bir defa hasat yapılıyor” dedi.

İthalat artacak

Türkiye’de sarımsak üretimi, 120-140 bin ton civarında. Tüketim ise 150-170 bin ton civarında. Üretim tüketimin kısmen altında kalıyor. Bu açık ise ithalat ile karşılanıyor. Fiyat artışları sebebiyle ithalatın artacağı ifade ediliyor. Türkiye, en çok sarımsak ithalatını Çin’den yapıyor. Kuru sarımsak üretiminde Çin dünyanın en büyük pazarı. Fiyat ateşinin düşmesi için ithalatın artacağı belirtiliyor.

Vatandaşlar sarımsağı tane ile alıyor

Sarımsak fiyatları, ürün kalitesine göre 250 lira ile 400 lira arasında değişirken, market ve pazar fiyatları arasında bir fark yok. Pazarcı esnafı, geçen yıl sarımsak fiyatının 100 lira olduğunu belirterek “Fiyatlar iki ayda yükseldi. Şu an 350 lira civarında iyi bir sarımsak bulabiliyorsunuz. Vatandaşlar genelde kilo olarak almıyor. Tane ile satıyoruz” diyor.