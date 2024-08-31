Sofralık üzüm hasadı başladı! Kilosu 30 TL'den alıcı buldu

Hasat sırasında konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke’nin tarımsal anlamda önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

12 çeşit üzüm üretiliyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Toprak verimli olabilir, ancak insanlar çalışkan olmazsa ürün alınamaz, verim alınamaz. Burada Allah her iki nimeti bir araya getirmiş. İnsanların gayreti, çalışkanlığı, gücü bu toprakların bereketidir. Bu nedenle burada yetişen 12 çeşit üzümü elde edebiliyoruz. Üzüm bitiyor hemen sonra erik hasadı başlıyor” dedi.

Hasada katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticilere bol kazanç diledi.