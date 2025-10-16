Sofralık zeytin hasadı başladı! Tarlada kilogram fiyatı 55 TL’den alıcı buluyor

Hatay’da sofralık zeytinin hasadına başlandı. Çiftçinin umudunun yüksek olduğu ürün tarladan kilogram fiyatı 55 TL’den alıcı buluyor.

Tadı ve kalitesiyle rağbet gören zeytinde çiftçi rekolteden memnun. Kuraklığın etkili olduğu bölgede ürün kaybının olmaması ve zeytindeki bereket çiftçiyi sevindirdi.

Hatay'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor

Sofralık zeytinin kilogram fiyatının tarlada 55 TL’de olduğunu söyleyen Çömez, Hatay’dan Türkiye’nin çeşitli illerine zeytin gönderildiğini ifade etti.

"Kilogram fiyatı dışarıya göre düşük"

Sofralık zeytinde hasattan memnun olduklarını söyleyen Çömez, ürün fiyatının düşük olduğuna dikkat çekerek, "Bu yıl zeytin, iklimsel şartlardan dolayı bazı bölgelerde yok ama çok şükür bizim zeytinlerimiz iyi. Tonajımız tahminimizi tutuyor ve çok şükür iyi. Bu zeytinlerimiz sofrada tüketilmek için hasat edildi. Biz kutulara dolduruyoruz ve yeşil zeytin olarak vatandaşlara sunuyoruz. Şuan fiyat olarak 55 TL bandında gidiyor ama dışarıya göre bizim fiyatlarımız düşük. Şu anda mahsulümüzü tarladan çıkarttık, araçla fabrikalara gönderiyoruz. Elendikten ve temizlendikten sonra kutulara doldurularak çeşitli illere sofralık olarak gönderiliyor" dedi.