SoftBank destekli enerji şirketinden OpenAI’a 5,5 milyar dolarlık teşvik

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Anlaşma, SoftBank ile OpenAI arasındaki finansal bağları daha da güçlendiriyor.

SoftBank destekli SB Energy, OpenAI’ı veri merkezi kiracısı olarak kazanmak için şirkete hisselerinden yaklaşık 5,5 milyar dolar değerinde varant hakkı tanıdı.

SB Energy’nin halka arz başvurusunu bu hafta kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Halka arz belgeleri, SB Energy ile şirketin büyümesini destekleyen başlıca oyuncular arasındaki finansal ilişkilerin ilk ayrıntılı görünümünü sunuyor.

Bu ilişkilerin merkezinde SB Energy’nin çoğunluk sahibi SoftBank ve şirketin önemli iş ortaklarından OpenAI bulunuyor.

Belgeler, SoftBank ve OpenAI’ın SB Energy tarafından işletilen üç veri merkezinin planlanan kiracıları olduğunu gösteriyor.

Masayoshi Son’un SoftBank’ının çoğunluk hissesine sahip olduğu SB Energy'nin gelecek ay gerçekleşmesi hedeflenen halka arzdan 5 milyar ila 7 milyar dolar arasında kaynak sağlamayı planladığı belirtiliyor.

Halka arzın şartları henüz kesinleşmiş değil ve değişebilir.