SoftBank’ın karı beklentileri aştı

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Deniz Güldağ

Japon yatırım devi, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde net kârının 347,3 milyar yen (yaklaşık 2,2 milyar dolar) olduğunu duyurdu. LSEG(London Stock Exchange Group) verilerine göre analistlerin beklentisi 148,4 milyar yen seviyesindeydi.

SoftBank, geçen yıl hisse başına 23 dolardan 2 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiği Intel'deki payı için bu çeyrekte 1,3 trilyon yen (8,2 milyar dolar) yatırım kazancı kaydetti.

Intel hisseleri, bir yılda %150'nin üzerinde yükselerek hisse başına 100 doların üzerine çıktı.

SoftBank, hisselerindeki yükselişle haziran ayı başında kısa süreliğine Japonya'nın en değerli şirketi oldu. Ancak daha sonra üçüncü sıraya gerileyen şirketin önünde Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ve Toyota yer alıyor.

SoftBank hisseleri yıl başından bu yana yüzde 23 yükselirken, geçen yıl görülen zirve seviyesine göre yaklaşık üçte bir değer kaybetmiş durumda.