ŞOK DÜŞÜŞ! Mevduat faizi ne kadar oldu? Mevduat faizi 2024

Mevduat faizinde şok düşüş yaşandı. Mevduat faizi oranlarının sürekli yükselmesinden sonra ilk düşüş merak uyandırdı. Yeni mevduat faizi ne kadar oldu? İşte 2024 mevduat faizi oranı.

Mevduat faizi ne kadar oldu?

Bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın art arda faiz artışına gitmesi sonrası TL vadeli mevduat faizleri arttı. Yılın son haftasında ortalama faiz yüzde 52'nin üzerine çıktı.

Özellikle döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan dönenlere yüksek oranlar sunuldu.

TL'den mevduat açanlara 3 aya kadar vadelide yüzde 47-48 düzeyinde faiz önerildi. Yılın ilk haftasında ise faizler yüzde 40'lara kadar geriledi.

Uzmanlara göre bankalar yılın son haftasında mevduat yarışına girdi,, Bu nedenle oranlar yükseldi.

TL DÖNÜŞÜMLÜ KKM SONA ERMİŞTİ

TL'den dönüşümlü kur korumalı mevduat yeni yıl itibarıyla sona erdirildi.

Artık yeni giriş yapılamıyor, hesaplar vade sonunda yenilenmiyor.

Ekonomistler, bunun da önümüzdeki dönem TL vadeli mevduat faizlerini baskılayacağını düşünüyor.