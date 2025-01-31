  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Söke’nin balıkları, Rusya ve İtalya'ya ihraç edilecek
Takip Et

Söke’nin balıkları, Rusya ve İtalya'ya ihraç edilecek

Aydın’ın Söke ilçesinde Rusya ve İtalya’ya ihraç edilecek olan 4 TIR balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söke’nin balıkları, Rusya ve İtalya'ya ihraç edilecek
Takip Et

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın’ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. 2023 ve 2024 yıllarında birçok ülkeye donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke’de bu yıl da avlanan ve üretilen balıkların ihraç edilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Söke’de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların Rusya ile İtalya’ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen toplam 4 TIR balık, Rusya ve İtalya yolculuğu öncesinde ön sağlık sertifikalarını alırken, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden açıklama

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “3 TIR Rusya, 1 TIR İtalya’ya olmak üzere İlçe Müdürlüğümüz tarafından denetimi yapılan işlenmiş balıklar TIR'lara yüklenerek ön sağlık sertifikaları düzenlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Genç psikolog, görme engelli kediyi şefkatle hayata bağladı! Can dostuna bebekler gibi bakıyorGenç psikolog, görme engelli kediyi şefkatle hayata bağladı! Can dostuna bebekler gibi bakıyorYaşam

 

Ekonomi
Balıkesir’den 89 milyon 322 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Balıkesir’den 89 milyon 322 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
TOBB: 2024 yılında sanayi kapasite raporu yüzde 3,28 azaldı
TOBB: 2024 yılında sanayi kapasite raporu yüzde 3,28 azaldı
Güneydoğu Anadolu'nun kuru meyve ihracatında artış!
Güneydoğu Anadolu'nun kuru meyve ihracatında artış!
SGK geçici iş göremezlik raporu kapsamında 33,7 milyar lira ödeme yaptı
SGK geçici iş göremezlik raporu kapsamında 33,7 milyar lira ödeme yaptı
Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 12,7 milyar dolara yükseldi
Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 12,7 milyar dolara yükseldi
SAMEKS Bileşik Endeksi, 2025’e negatif bir başlangıç yaptı
SAMEKS Bileşik Endeksi, 2025’e negatif bir başlangıç yaptı