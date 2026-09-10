Şölen, Betterway ile ABD'de büyüyecek, markaları Super Bowl'da görünecek

YENER KARADENİZ / BAKÜ

Türkiye’nin önde gelen atıştırmalık üreticilerinden Şölen, küresel büyüme stratejisinde rotayı ABD’ye çevirdi. Şirket, değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda geliştireceği yeni markası Betterway’i önce Türkiye’de, ardından ABD’de satışa sunacak. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, Betterway’in özellikle protein ve lif talebi artan tüketicilere yönelik geliştirildiğini anlattı. Yeni markanın ve aynı zamanda yeni kategorinin ilk aşamada yaklaşık 8 ürünle yola çıkacağını belirten Çoban, portföyde barın yanı sıra kraker, cips, kek ve bisküvi gibi farklı ürün gruplarının yer alacağını söyledi. Çoban, “Tüketici bize ‘Sevdiğim bisküviyi ya da çikolatayı değiştirme ama günlük protein ve lif ihtiyacımı karşılayacak başka bir ürün de sun’ diyor. Aynı ihtiyacı mevcut markaların altında çözmenin doğru olmadığını düşündük ve BetterWay’i yaratma kararı aldık” diye konuştu. BetterWay’in lansmanını kasım ayının ilk haftasında Türkiye’de yapacaklarını açıklayan Çoban, sonrasında ABD pazarına gireceklerini söyledi. ABD’yi şirket açısından öncelikli büyüme alanlarından biri olarak tanımlayan Çoban, “ABD’de tüketici trendleri Avrupa’dan da hızlı ilerliyor. Dünyadaki trendleri belirleyen pazarlardan biri. Betterway ile birlikte Biscolata ve Ozmo tarafında da pazara sunmak istediğimiz ürünlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Super Bowl’a reklam verecek

Şölen’in ABD’de hâlihazırda Amazon üzerinden satış yaptığını ve ürünlerinin yüksek tüketici puanlarına ulaştığını ifade eden Çoban, şirketin perakende kanalında da büyümeyi hedeflediğini söyledi. Walmart ve Costco ile stratejik iş birlikleri bulunduğunu kaydeden Çoban, “Onlara özel ürünler geliştiriyoruz, aynı zamanda kendi markalarımızı da raflarına taşımaya yönelik planlarımız var. Çok yakın gelecekte Amerika operasyonunu hızlı şekilde büyütme planlarımız var” diyerek Super Bowl’da reklam verme hedefini de dile getirdi. ABD gibi dev bir pazara yalnızca hacim peşinde koşarak girmek istemediklerini kaydeden Çoban, “Bizim amacımız orada belirli bir kategoriyi sahiplenmek, ürünü büyütmek ve marka hikâyesi yaratmak. Günün birinde Super Bowl’da Şölen markalarını görmek istiyoruz. Bu çok uzak gelecek için söylediğim bir şey değil” dedi. ABD atıştırmalık pazarının Türkiye’nin çok üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çeken Çoban, Türkiye pazarının yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu, ABD’de ise bunun yaklaşık 20 katı büyüklükten söz edilebileceğini belirtti.

2026 cirosu 720 milyon dolara gidiyor

2025’i 650 milyon doların üzerinde ciro ile kapatan Şölen’in 2026 yılı hedefinin yaklaşık 720 milyon dolar ciro olduğunu kaydeden Çoban, şirket gelirlerinin yüzde 50-55’inin ihracattan geldiğini açıkladı. Şirket cirosunun yüzde 90’ının kendi markalarından oluştuğunu ifade eden Çoban, private label ve zincirlerle yapılan iş birliklerinin payının ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu söyledi. Şirketin bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini dile getiren Çoban, Şölen’in 120’ye yakın ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Çoban, “Bizim asıl hedefimiz Şölen’i pazar lideri yapmak değil. Oynadığımız kategorilerde markalarımızı lider yapmak. Ozmo, Biscolata ve Luppo’da stratejimiz bu” dedi. Türkiye’den dünya çapında marka çıkmasının mümkün olduğunu vurgulayan Çoban, yalnızca üretim gücünün yeterli olmadığını söyledi. “Türkiye çok iyi otomobil, televizyon, beyaz eşya ve çikolata üretebiliyor. Ama kalıcı ekonomik güç için yalnızca üretmek yetmiyor, marka yaratmak gerekiyor. Biz kendi kategorimizde Türkiye’den global marka çıkabileceğini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da 10 bin noktaya ulaşıyor

Şölen’in yurt dışındaki ilk basın toplantısını Azerbaycan’da yaptığını söyleyen Çoban, bunun tesadüf olmadığını vurguladı. Şirketin yaklaşık 26 yıldır Azerbaycan’da faaliyet gösterdiğini anlatan Çoban, Ozmo başta olmak üzere markaların pazarda güçlü konuma ulaştığını belirtti. Azerbaycan’da çocuk atıştırmalık kategorisinin isminin Ozmo olarak anıldığını belirten Çoban, ülkede yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaştıklarını söyledi. Çoban, “Azerbaycan’da son 10 yılda çift haneli, yaklaşık yüzde 15 seviyesinde pazar büyümesi gerçekleştirdik” diye konuştu. Şirketin Azerbaycan’daki başarı modelini Orta Asya’ya da taşımayı hedeflediğini kaydeden Çoban, Özbekistan ve Kazakistan gibi pazarlarda büyümeyi sürdüreceklerini söyledi.

Pazar yüzde 1, Şölen yüzde 17 büyüdü

İç pazara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çoban, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicinin alışveriş davranışının önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Türkiye’de tüketicinin bir alışveriş için ziyaret ettiği ortalama mağaza sayısının yaklaşık 2,3’ten 5’e yükseldiğini belirten Çoban, bunun daha uygun fiyat ve promosyon arayışından kaynaklandığını ifade etti. Türkiye atıştırmalık pazarının 2026’nın ilk 7 ayında miktar bazında yaklaşık yüzde 1 büyüdüğünü belirten Çoban, Şölen’in aynı dönemde yüzde 17 büyüdüğünü söyledi. Çoban, “Türkiye pazarı büyümüyor ama biz yüzde 17 büyüyoruz. Bu, pazar payı aldığımızı gösteriyor. Yılı da pazar payımızı artırarak kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de yükselen üretim maliyetlerinin ihracatçılar üzerindeki baskısına ilişkin soruları da yanıtlayan Çoban, Şölen’in yüksek otomasyon seviyesinin maliyet artışlarına karşı önemli bir avantaj sağladığını söyledi.