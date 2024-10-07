Soli Özel: Refah getirmeyen dış politika başarılı bir sayılamaz

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Dış Politika Yazarı Soli Özel, zirvede yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dış politika stratejisinin etkinliğini artırması ve diplomasiye gereken önemi vermesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin refahı için bu alandaki başarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Dış Politika Yazarı Soli Özel: Dış politika performansı Arap isyanlarının yönetimde yol açtığı adrenalin patlaması sonucunda 2011-2021 arasında büyük bir hasara uğradı. Bugünkü ortamda Kuzeyde ve Güneyde savaşlar olurken NATO üyesi olan ve boğazları kontrol eden bir ülkenin buralarda sözünün çok daha fazla geçerli olabilmesi, ağırlığının olması gerekirdi. Potansiyeliniz ile kapasiteleriniz arasındaki farkı iyi ölçmeniz gerekiyor. Bir ay sonra ABD’de seçimler var. Trump’ın seçilmesi halinde ABD’nin AB’nin güvenliğiyle yakından ilgilenmeyecek. AB’nin çoğu üyesi NATO üyesi olduğuna göre kendi güvenliği konusunda kendi bacağından asılması gerekecek. Türkiye bu dönemde Rusya ile iyi ilişkiler içinde olsa dahi bu kurulacak yeni AB güvenlik mimarisinde katkıda bulunanlardan biri olmalı. Kendi güvenliği açısından da önemli bu. Dış politikanın en önemli işlevi ülkeye refah getirmesidir. Ülkesine refah getirmeyen bir dış politika başarılı bir dış politika başarılı bir politika sayılamaz. Bunun için de bazen kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim dersiniz. Bazen heyheylenir karşı tarafa diklenirsiniz. Fakat diplomasi denen şeyi oyun dışı bıraktığınızda varabileceğiniz pek fazla yer yoktur.