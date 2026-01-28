Solmaz, teknolojiyle küresel ticarete seviye atlatacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Veriye dayalı teknoloji çözümleriyle uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştüren Solmaz Lojistik Grubu, belirsizliklerle dolu küresel pazarda müşterilerini en verimli şekilde hedefe taşıyacak çözümlerini tanıttı. Uluslararası ticaret ve lojistik sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan şirket, birikimini AR-GE ve inovasyonla birleştirerek küresel ticaretin dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Solmaz’ın lojistik sektörüne kazandırdığı teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Şirket, bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle geleneksel hizmet anlayışını dijital bir ekosisteme dönüştürmekle kalmayıp global pazarda teknoloji ihraç eden bir güç haline geldi. Patentli çözüm Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik ve hataya açık aşaması olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştiriyor. Bu inovasyon, firmaların hem zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de hatalı beyanlardan kaynaklanan mali riskleri minimize ediyor.

Solmaz ayrıca dijitalleşme vizyonunu bir adım öteye taşıyarak kendi yapay zekâ chatbotu Sparky’yi tanıttı. Uluslararası ticaret rejimleriyle tam entegre çalışacak olan Sparky, küresel pazarda akıllı bir karar destek mekanizması olarak görev yapacak. “Beyond Customs” mottosuyla hayata geçirilen yeni yönetim yaklaşımı ise verinin müşteriden firmaya, operasyonlardan beyanname süreçlerine kadar her aşamada şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir şekilde akmasını sağlayarak uluslararası ticareti uçtan uca dijital bir ekosisteme dönüştürüyor. “Beyond Customs”, müşterilere yalnızca bir işlem platformu sunmanın ötesinde derinlemesine analiz yapabilecekleri, farklı senaryoları karşılaştırabilecekleri ve simülasyon modelleri üzerinden en doğru seçeneği belirleyebilecekleri akıllı karar destek sistemi olarak konumlanıyor.

200’ü aşkın ülkede teslimat

Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ/Çerkezköy, Adana ve Antalya’da toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanı ile envanter yönetimi hizmeti sunduklarını söyledi. Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon olmaktan çıkıp sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştüğünü vurgulayan Barlın, bu dönüşümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluşturduklarını dile getirdi.

Barlın, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Günümüz dünyasında farkı yaratan sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumladığınızdır. Solmaz olarak, uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp, ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştürüyoruz. ‘Beyond Customs’ yaklaşımıyla, müşterilerimize sadece gümrükleme değil, belirsizliklerle dolu küresel pazarda şeffaf ve güvenli bir navigasyon sistemi sunuyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin belirsizliklerine karşı paydaşlarımıza küresel rekabette stratejik avantaj sunuyoruz. Türkiye’den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve buna daha güçlü şekilde devam edeceğiz.”

1978’den bugüne entegre yapı

1978 yılında gümrük müşavirliği hizmetleri vermek üzere kurulan Solmaz, 1986’da ilk uluslararası taşımacılık hizmetini başlattı; 1999’da ise Türkiye’de ilk özel antrepo işleticisi olarak depo yönetimine geçti. Bugün gümrük, uluslararası taşımacılık, kontrat lojistiği ve ekspres teslimat hizmetlerine odaklanan şirket, UNGC’nin 2021 yılından beri imzacı üyesi olarak sürdürülebilirlik alanında da çalışmalar yürütüyor. Euro 6 standartlarında çevre dostu araçlarla uçtan uca hizmet veren Solmaz, çatısı altında Solmaz Gümrük Müşavirliği, Solmaz Küresel Gümrük Müşavirliği ve Solmaz Uluslararası Ekspres olmak üzere üç şirketle faaliyet gösteriyor. Teknoloji tarafında ise POP ve Solmaz Genius şirketleriyle küresel pazara açılıyor.

Asım Barlın: Beyond Customs ile dijital dış ticaret platformu kurduk

Solmaz Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Asım Barlın, Beyond Customs üzerinden 42 ülkede patent sahibi olduklarını söyledi. “Beyond Customs platformu, dünya ticaretini tek çatı altında toplayan, operasyonel ve yönetsel bir dönüşüm” diyen Barlın, platformun, Check Mate, Duty Master, Solmaz Smart, Türk Gümrük Sistemi, Solmaz Genius ve Sparky’nin bir arada toplandığı entegre bir yapı sunduğunu kaydetti. Barlın, bu modüllerin risk analizi, maliyet hesaplama, veri görselleştirme, mevzuat uyumu ve dijital asistan desteklerini tek çatı altında birleştirdiğini kaydetti. Basın toplantısında konuşan Asım Barlın, “Bugün tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Beyond Customs, dış ticarette tüm ezberleri bozacak. Konvansiyonel ve e-ticareti geliştirecek. Platformumuzda dünya ticaretindeki mevzuatlar, maliyet ve mecburiyetler saniyeler içinde görülebilecek. Dünya gözüyle görülen her eşyanın tarifesinin tesbiti ile satan ve satın alan ülkelerin karşılaşacakları tüm dış ticaret mevzuatları bilinecek, maliyetleri hesaplanacak ve en kısa sürede tedarikçi değişiklikleri gerçekleştirilebilecektir. Yani dijital dış ticaret dünyası sayemizde kurulmuş oldu" dedi.

“Yapay zekâ insan deneyiminin yerine geçemeyecek” “Yapay zekâ insan deneyiminin yerine geçemeyecek”

Yapay zekânın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını belirten Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, “Yapay zekâyı insan deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konumlandırıyoruz. Amaç, uzmanların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanmasını sağlamak. Solmaz Genius hız kazandırıyor, takip edilebilir bir sistem üzerinden ilerleyerek kullanıcılara girdikleri veri ile ileri analizler yapabilmelerine imkân sağlıyor” dedi.