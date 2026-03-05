Soma A Termik Santral ihalesi yenileniyor

ANKARA (EKONOMİ)

Soma A Termik Santrali için daha önce açılan ihaleye Bor Alüminyum Anonim Şirketi ile Cae Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ve Dc Kömür ve Enerji Limited Şirket Ortak Girişim Grubu teklif vermişti. İdare, verilen teklifleri yeterli görmeyerek ihaleyi yenilemeye karar verdi. Yeni ihaleye katılmak isteyenler 2 Nisan 2026 tarihine kadar teklif verebilecekler.

Geçici teminatın 20 milyon lira olduğu ihalede şartname ve tanıtım dokümanı ise 75 bin liradan satılacak. İhale kapsamında 91 bin 399 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar ile EÜAŞ’a ait yapılar satışa çıkarılacak.