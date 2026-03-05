  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Soma A Termik Santral ihalesi yenileniyor
Takip Et

Soma A Termik Santral ihalesi yenileniyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, mülkiyeti Elektrük Üretim A.Ş (EÜAŞ) bünyesinde bulunan Soma A Termik Santralinin özelleştirilmesi amacıyla açtığı ihaleyi yeniledi. Yeni ihalede son teklif verme tarihi 2 Nisan olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Soma A Termik Santral ihalesi yenileniyor
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Soma A Termik Santrali için daha önce açılan ihaleye Bor Alüminyum Anonim Şirketi ile Cae Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ve Dc Kömür ve Enerji Limited Şirket Ortak Girişim Grubu teklif vermişti. İdare, verilen teklifleri yeterli görmeyerek ihaleyi yenilemeye karar verdi. Yeni ihaleye katılmak isteyenler 2 Nisan 2026 tarihine kadar teklif verebilecekler.

Geçici teminatın 20  milyon lira olduğu ihalede şartname ve tanıtım dokümanı ise 75 bin liradan satılacak. İhale kapsamında 91 bin 399 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar ile EÜAŞ’a ait yapılar satışa çıkarılacak.

Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?Ekonomi
Güvenlik endişesi turizme darbe vurdu: Dubai'de otellerin gecelik fiyatı dip yaptıGüvenlik endişesi turizme darbe vurdu: Dubai'de otellerin gecelik fiyatı dip yaptıDünya
Eşel mobil sistemi devreye girdi, akaryakıtta son durum ne? İşte 5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...Eşel mobil sistemi devreye girdi, akaryakıtta son durum ne? İşte 5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...Ekonomi
İtalya'yı sarsan iddia: Ambulans şoförü, yaşlı hastaları öldürüyorİtalya'yı sarsan iddia: Ambulans şoförü, yaşlı hastaları öldürüyorDünya

 