  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde teklif süresi uzatıldı
Takip Et

Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde teklif süresi uzatıldı

Manisa'daki Soma A Termik Santrali'nin bir bütün halinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için daha önce 10 Şubat olarak belirlenen son teklif tarihi 2 Nisan'a uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde teklif süresi uzatıldı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyetleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali, bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu duyuru kapsamında, daha önce 10 Şubat olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyenlerin son teklif verme tarihi 2 Nisan'a uzatıldı.

İhalede şartname bedeli 75 bin lira, geçici teminat bedeli ise 20 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?Mevduat faizlerinde son durum! Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar?Ekonomi
Güvenlik endişesi turizme darbe vurdu: Dubai'de otellerin gecelik fiyatı dip yaptıGüvenlik endişesi turizme darbe vurdu: Dubai'de otellerin gecelik fiyatı dip yaptıDünya
Eşel mobil sistemi devreye girdi, akaryakıtta son durum ne? İşte 5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...Eşel mobil sistemi devreye girdi, akaryakıtta son durum ne? İşte 5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...Ekonomi
İtalya'yı sarsan iddia: Ambulans şoförü, yaşlı hastaları öldürüyorİtalya'yı sarsan iddia: Ambulans şoförü, yaşlı hastaları öldürüyorDünya

 