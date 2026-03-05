Soma A Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde teklif süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyetleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan taşınmazlar ve üzerindeki Soma A Termik Santrali, bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu duyuru kapsamında, daha önce 10 Şubat olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyenlerin son teklif verme tarihi 2 Nisan'a uzatıldı.

İhalede şartname bedeli 75 bin lira, geçici teminat bedeli ise 20 milyon lira olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.