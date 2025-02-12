Somali-Ankara sürecinde Türkiye’nin girişimleri devam ediyor

Mehmet KAYA/ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran’ın 10 Şubat’ta Somali’ye yaptığı ziyarete ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye-Somali arasındaki ekonomik ilişkiler yanında, Ankara Süreci’nin de gündeme geldiği bilgisi verildi.

Üst düzey ziyaretle ivme kazandı

Türkiye ve Somali arasında ikili alanda gelişen ve stratejik boyuta erişen ilişkilerin üst düzey ziyaretlerle ivme kazandığı vurgulanarak, Bakan Yardımcısı Duran’ın, 10 Şubat 2025 tarihinde yaptığı ziyarette, Somali Dışişleri Bakanı, Petrol ve Mineral Kaynakları Bakanı ile görüştüğü ve Somali Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği vurgulandı.

Müzakerelere hazırlık konuları ele alındı

Görüşmelerde Etiyopya-Somali arasındaki gerginliğin giderilmesi amacıyla başlayan ve Ankara Süreci olarak anılan arabuluculuk girişimleri çerçevesinde, Şubat ayı sonuna kadar yapılması gereken Teknik Müzakerelere hazırlık konularının ele alındığı belirtildi. Bakan Yardımcısı Duran, 6 Şubat günü Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’yı da ziyaret etmişti. Bakanlık bu görüşmelerin de verimli olduğunu vurguladı.