Son 20 yılda TCMB'nin enflasyon tahminleri nasıl değişti?

TCMB, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda bir önceki sunumda değiştirdiği tahmin tablosunda ara hedef olarak belirlenen yüzde 24 seviyesi değişmezken, tahmin aralığı yukarı yönlü revize edildi. Son 20 yılda Enflasyon Raporu’nda özellikle 2018 sonrası revizeler öne çıkarken, 2025’te tablo ne gösterdi?

Şeyda Uyanık
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini aralığını yükseltti. Geçtiğimiz toplantıda yapılan iletişim değişikliğiyle yıl sonu tahmini orta noktasını, ara hedef olarak güncelleyen TCMB’nin yılın son Enflasyon Raporu’nda ara hedefi değişmedi.

Ancak önceki tablodan farklı olarak ara hedef orta noktanın çok farklı bir yerinde, tahmin aralığının dışında yer aldı.

Tablolarda fark görülüyor

Enflasyon Raporu sunumlarında yıl boyunca tahmin değişimleri sıklıkla görülürken, 2018 sonrasında bu aralıkların açıldığı da grafiklere yansıyor.

Gerçekleşmelerdeyse en büyük farkın 2021 yılında olduğu görülürken, 2022 ve 2023’te ise tahmin güncellemelerinde farkın yüksek olduğu ancak yıl sonunda gerçekleşme ile yakınsadığı da tabloya yansıyor.

TCMB’nin 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu’nda tahmin aralığı yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 19 ila 29 olurken, ikinci raporda bu aralık değişmemişti. 3. Raporda aralık yüzde 25-29 seviyesine çıkarken, son raporda ise yüzde 31-33 olarak güncellendi.

Son iki sunumda ara hedef değişmemesine karşın tahmin olarak bu aralıkların orta noktaları alındığında fark 8 puan olarak görülüyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda gerçekleşmeyi gördükten sonra ara hedefin güncelleneceğini de bugünkü sunumda vurguladı.

