Son 4 yılda yoksulluk en çok gençler ve yaşlıları vurdu!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 verilerine göre, Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı yüzde 29,3 oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar; göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları ifade ediyor.

2024 yılı sonuçlarına göre, fertlerin yüzde 29,3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kalırken, bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 0-17 yaş grubunda yüzde 38,9, 18-64 yaş grubunda yüzde 26,3, 65 ve üstü yaş grubunda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

Kadınlarda risk daha yüksek

Tüm toplamda gerileme görülürken, bu 0-17 yaş ve 18-64 yaş aralığındaki düşüşlerden kaynaklı olurken, 65 yaş üstünde ise son 4 yılda risk artıyor.

Daha da üzücü olarak her kategoride kadınlar riski daha çok barındırıyor.

Gençlerde gerileme olsa da oran yüksek

0-17 yaş aralığında gençlerin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlarında oran, son 4 yılda düşüş trendinde bulunuyor. Ancak halen gençlerin yaklaşık yüzde 40’ı risk altında bulunuyor.

Özellikle kız çocuklarında oranın yine yüksek olduğu dikkat çekiyor.

18-64 yaş grubunda cinsiyet farkı

Kadın-erkek yoksulluk farkının en yüksek olduğu grup ise iş gücünde en aktif olan 18-64 yaş grubu oldu.

Bu grupta da son 4 yılda yoksulluk riski gerilemiş görülse de halen 10 kadın 3’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

65 yaş üstü kesimde yoksulluk riski artıyor

Çalışma sürecinin genel olarak sonlandığı ve artık emekliliğin başladığı dönem olan 65 yaş üstünde son 4 yılda yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların arttığı ise dikkat çekiyor.

Emekli maaşlarının son yıllarda alım gücünün giderek erimesi ve asgari ücret karşısında da geride kalmasıyla toplumun 65 yaş üstü kesiminde, her 65 yaş üstü 4 kadından biri yoksulluk riski taşıyor. Erkeklerde de bu oran 5 erkekten biri oluyor.