Son 43 yılın en kötü haftası: Altın fiyatları neden düşüyor?

İran savaşı, petrol fiyatlarını yukarı iterken yatırımcıların gözdesi altında sert kayıpları tetikledi.

Değerli metalin ons fiyatı, merkez bankalarının enflasyon tedirginliğiyle faiz artışlarına başlayacağı beklentisiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 6'dan fazla geriledi. Altında bir aylık kayıp yüzde 20'ye yaklaştı.

29 Ocak'ta 5 bin 600 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı bu sabah TSİ 11:00 sıralarında 4 bin 190 dolar seviyesinden işlem gördü.

Aynı sırada gram altın yüzde 6 düşüşle 6 bin liranın hemen altından alıcı buldu. Bu sabah çeyrek altın ise yüzde 8'den fazla değer kaybıyla 10 bin 808 TL'den satılıyordu.

Altın fiyatları neden geriledi?

DW Türkçe'nin derlediği habere göre ekonomistler, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesinin faiz indirimi rüzgârını tersine çevirdiğine dikkat çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 109 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Bir ayda petrolde yaşanan yüzde 50'den fazla artış tüm dünyada enflasyon beklentilerini kötüleştirdi. Merkez bankaları fiyat artışlarını sınırlayabilmek için faizleri yükseltme baskısı altında.

Bu şartlarda "güvenli liman" altın hem bir acil bir likidite kaynağı olarak kullanılıyor hem de faiz getirisi olmadığından cazibesini kaybediyor.

Altın fiyatları geçen yıl, ekonomik belirsizlikler, merkez bankası alımları ve zayıf doların etkisiyle yüzde 65'in üzerinde değer kazanmıştı. İran savaşıyla başlayan süreçte ise son 43 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran misilleme olarak enerji zengini Körfez ülkelerini hedef alıyor.

Hem küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması hem de İran füzelerinin Ortadoğu'da önemli enerji tesislerini devre dışı bırakması ekonomik dengeleri sarsıyor.

Taraflar, savaşta sona yaklaşıldığına dair herhangi bir işaret vermiş değil.