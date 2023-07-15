Son 7 yılda 98 organize bölge, 10 bin fabrika faaliyete geçirildi

Mustafa Kemal ÇOLAK - 15 Temmuz Özel Dosya

Dünyada ilk örnekleri, 19’uncu yüzyılın sonlarında İngiltere’de görülen organize sanayi bölgeleri, ABD’de de 20’nci yüzyılın başlarında devreye girdi. Türkiye’de ise ilk uygulamaları için 1960’lı yılların başına kadar beklenilecekti. Ülkemizde ilk organize sanayi bölgesi, 1962 yılında Bursa'da faaliyete geçirildi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin ardından (BOSB), İstanbul’da ve diğer kentlerimizde farklı örnekleri devreye alındı. Dünyadaki benzerlerinden uzunca bir süre sonra devreye giren Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin sayısı, planlı ekonominin tercihleriyle birlikte hızlı artış gösterdi. 1962 yılından 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlandı, 2003- 2019 yılları arasında ise 120 adet OSB hizmete sokuldu.

OSBÜK'ün kuruluşu organize bölgelere ivme kazandırdı Bu noktada Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi sonucu, ilgili mevzuat düzenlemeleri sonrasında 9 OSB temsilcisinin bir araya gelerek 24.10.2002 tarihinde OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu’nu oluşturması önemli bir dönemeç olarak kabul edilebilir. İstanbul Deri OSB, Ankara Sanayi Odası 1 OSB, Denizli OSB, Samsun Merkez OSB, Aliağa OSB, Gaziantep OSB ve Elazığ Hayvan Ürünleri OSB’nin kuruluşunu yürüttüğü Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), ilk genel kurulunu Ekim 2023’te gerçekleştirdi.

Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçen OSBÜK’ün önder girişimleri, Türk sanayisinin kurumsal yapılanmasının hızlanmasına, üretimlerde verimliliğin artmasına sebebiyet verdi. OSBÜK’ün yürüttüğü organizasyon yeteneği, 15 Temmuz 2016’dan itibaren kendini tüm Türkiye’de daha etkin şekilde göstermeyi başardı. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılından bu yana, son 7 yılda ülkemizde 98 yeni OSB daha faaliyete geçirildi. Böylelikle OSB sayısı 391’e ulaşırken, son 7 yılda organize sanayi bölgelerinde 10 binin üzerinde yeni fabrika devreye alındı. Söz konusu tarihten itibaren OSB’lerdeki istihdam ise 890 bin artarak rekor seviyeye ulaştı. Hali hazırda 391 OSB’de 2,5 milyon çalışan istihdam ediliyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Son 7 yılda istihdamımızı yaklaşık 890 bin kişi artırarak 2.5 milyon istihdam hedefimize ulaştık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü başarı hikayeleri yazmaya, şehitlerimizin bize emaneti olan Türkiye’mizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tarihimizin en alçak ihanet saldırısında canını siper şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi konuştu.

OSBÜK Başkanı Kütükcü’nün 15 Temmuz mesajı:

“HAİNLERE EN GÜÇLÜ CEVABI DAHA ÇOK ÜRETEREK VERDİK”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milleti için bir milat olduğunun altını çizen Kütükcü, OSB camiası olarak ortaya koydukları üretim azmi ile Türkiye’nin kazanımlarına kastedenlere en büyük cevabı verdiklerini vurguladı.

“15 Temmuz’da canını siper eden kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” diyen Kütükcü’nün mesajı şu şekilde: “FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin ülkemizin istikbaline ve milletimizin kazanımlarına kastettiği hain darbe girişiminin 7. yılındayız. Asla unutmayacağımız o karanlık gecede, milletimiz sarsılmaz bir irade ile geleceğine sahip çıkmış, tarihte gösterdiği şanlı direnişlere bir yenisini daha ekleyerek vatanına olan sonsuz bağlılığını, bağımsızlık ve özgürlük sevdasını dünyaya adeta haykırmıştır. Bizler nesilden nesillere aktarılacak bu kahramanlık hikayelerini asla unutmayacağız.

Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için durmaksızın çalışarak, üreterek, ihracat yaparak hainlere en güçlü cevabı verdik”.