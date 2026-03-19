Son çeyrek kâr artışı %87’ye ulaştı

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilanço dönemi sona erdi. Ziraat Yatırım’ın analizine göre 2025 son çeyreğinde BİSTTÜM şirketlerinin net dönem karı 2024 son çeyreğine göre yüzde 87 artarak 243 milyar 27 milyon liraya ulaştı. Sektörel olarak en yüksek kar artışı enflasyon muhasebesi uygulanmayan bankalar başta olmak üzere holdingler, enerji ve havayolu şirketleri yazdı.

Ziraat Yatırım analizinde 2025 yılının dördüncü çeyreğinde, demir çelik, kimyasal maddeler, gıda, GYO ve pazarlama sektörlerinin performansının tüm şirketlerin toplam karı üzerinde negatif etki ettiği belirtildi. Analize göre 545 şirketin bilanço sonuçları son çeyrekte toplam ana ortaklık net dönem karının 2024’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 87 artarak 243 milyar 27 milyon liraya yükseldi. Şirket bazında 2025 dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre kar artışına en yüksek katkıyı sağlayan şirket Aydem Enerji olurken, Aydem Enerji’nin 2024 son çeyrekte 20 milyar 166 milyon TL net dönem zararı kaydederken geçen yıl son çeyrekte 3 milyar 131 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Aydem Enerji’nin ardından BİSTTÜM’de kar artışına en yüksek katkıyı Koç Holding yaparken Arçelik’in zararı ise önemli ölçüde azaldı.

Bankalar ve holdinglerin katkısı öne çıktı

Ziraat Yatırım’ın analizine göre bankacılık kategorisindeki Vakıfbank toplam kar artışına 11.5 puan katkı sağladı. Buna ek olarak İş Bankası, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası sırasıyla 9.7, 7 ve 2,1 puanlık katkı verdi. Holding kategorisinde yer alan Koç Holding 11.6, Sabancı Holding 7.2 ve Şişe Cam’ın 4.5 puan katkıda bulunduğu toplam kar artışına menkul değerler sektöründe A1 Capital Yatırım 1.4 puanlık, enerjide ise Aydem Enerji’nin 13.1 puan katkısı öne çıktı.

Son çeyrekte Ziraat Yatırım’ın analizine göre kar artışını en olumsuz etkileyen sektör demir çelik oldu. Şirket bazında, Emlak Konut, 4Ç2024’te 12 milyar 556 milyon TL net dönem karı kaydederken, söz konusu çeyrekte 4 milyar 784 milyon TL net dönem zararı kaydederek toplam karı 13.3 puan baskıladı. Ek olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre kar artışını en fazla baskılayan ve yıllık bazda kardan zarara geçen şirketler olarak Sinpaş GYO ve Ereğli Demir Çelik öne çıktı.

Sektörel bazda FAVÖK marjında en yüksek iyileşme girişim sermayesi yatırım ortaklığı, faktoring ile leasing sektörlerinde olurken; en fazla düşüş oto yan sanayi, pazarlama, çimento ile dayanıklı tüketim sektörlerinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörü 2026’ya sıkıntılı başladı

Öte yandan yeni yıl 2025 son çeyreğini beklentinin üzerinde kar artışı ile kapatan bankacılık sektörü için zorlu başladı. Yapı Kredi Yatırım’ın ocak ayı bankacılık sektörü verilerinden yaptığı analize göre net kar 86 milyar lira olarak gerçekleşti, bu rakam aylık yüzde 10 düşüşe, yıllık ise yüzde 84 artışa işaret etti. Yapı Kredi Yatırım analizine göre aylık net kar gerilemesinde temel neden marjlarda düşüş yaşanması. Net faiz marjı aylık 112 baz puan geriledi ocakta ve bu gerilemenin de nedeni TL kredi mevduat makasının 98 baz puan gerilemesi ve 949 baz puan düşen TL menkul kıymet getirileri oldu. TL mevduat faizleri 20 baz puan düşerken, TL kredi getirileri ise 118 baz puan geriledi. TL menkul kıymet getirilerindeki belirgin düşüş, TÜFE'ye endeksli tahvillerden azalan katkıdan kaynaklandı. Ocakta bankacılık sektörü için karşılıklar aylık yüzde 48 arttı ve sektörün takipteki kredi oranı yüzde 2,6 ile önceki aya göre 9 baz puan artış gösterdi. Yapı Kredi Yatırım analistleri ocak verilerinin, bankaların karlılıklarının beklenenden daha yavaş toparlayacağına işaret ettiğine dikkat çekerken artan jeopolitik gerilimlerin de sektör için risk oluşturuyor.