SON DAKİKA... 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03 olarak açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılına yönelik kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Nihai rakamlar resmi olarak açıklanmadı ancak mevcutta 41.827,00 TL olan kıdem tazminatı tavanının yeni zamla birlikte 46.653 TL olması bekleniyor.

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.