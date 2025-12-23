SON DAKİKA: 2026 yılı asgari ücreti açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 28 bin 75 lira olacağını açıkladı.

Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu.

Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun çaba gösteren her bir komisyon üyemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlık olarak çalışma hayatımıza sosyal diyaloğun gereği olarak tüm istişare mekanizmalarını aktif şekilde işlettik. İşçi konfederasyonlarımızla da işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi yaparak fikirlerini aldık karar alma sürecine dahil ettik. Ortak hareket, uzlaşı ve istişare kültürünü yaratan sosyal diyaloğun çalışma hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin ön şartı olduğuna inanıyoruz. Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil yan yana durduğumuzda yol alabiliriz. Bizler AK Parti olarak 23 yıldır Türkiye’yi her şartta büyütmek, her koşulda ayakta tutma vizyonuyla yol yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz."

"En büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir"

"Bölgemizdeki savaşların, enerji krizlerinin ve tedarik zinciri kırmalarının tam ortasında kaldı. Ancak şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen her alanda büyük bir oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça en büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde esas olan yapılan artışların çağrıda, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz, muhalefetin popülist yaklaşımlarını ciddiye almadık. Biz projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun politikaları hayata geçirdik. Biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılını emeğin kıymet gördüğü çalışanın hakkının korunduğu, büyümenin tabana yayıldığı bir yüzyıl yapmakta kararlıyız."

"Bakanlık olarak çalışma hayatımızın tüm ekosistemini değişen şartlara uyum sağlayan, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıya oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir. Bu süreçte olumlu yaklaşımları dolayısıyla tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendikalarımıza, ilgili bakanlıklarımıza, çalışmaların sağlıklı şekilde icra edilmesini sağlayan değerli komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum."

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a tüm emekçiler adına şükranlarımı sunuyorum."

"Süreç boyunca diyalog halinde olduğumuz işçi konfederasyonlarımıza teşekkür ediyorum. İşveren kesimini temsil eden toplantıya görüş ve önerilerini dile getiren TİSK’e, kıymetli Başkanı Özgür Burak Akkol’a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a tüm emekçiler adına şükranlarımı sunuyorum. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış bulunuyoruz."

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

2025 yılı asgari ücret net 22 bin 104 liraydı

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.