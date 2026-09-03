Son dakika... Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,86 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,52 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 1,78 artış göstermişti.

Gıdada yıllık artış yüzde 33,79

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 olarak gerçekleşti.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12 puan, ulaştırmada 5,94 puan, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise 5,01 puan oldu.

Aylık enflasyona en büyük katkı ulaştırmadan

Ağustosta gıda ve alkolsüz içecek fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,22 yükselirken, ulaştırmada yüzde 4,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış kaydedildi.

Söz konusu grupların aylık enflasyona katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06 puan, ulaştırmada 0,82 puan ve konutta 0,27 puan olarak hesaplandı.

Eğitim fiyatları aylık yüzde 8,62 yükseldi

Ana harcama grupları arasında ağustosta en yüksek aylık artış yüzde 8,62 ile eğitimde gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütünde fiyatlar yüzde 6,89 artarken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 3,54 düşüş yaşandı.

Yıllık bazda eğitim fiyatlarındaki artış yüzde 53,44'e ulaşırken, sağlıkta yüzde 43,46, lokanta ve konaklama hizmetlerinde yüzde 31,16 artış kaydedildi.

174 alt sınıfın 134'ünde fiyatlar arttı

Ağustos itibarıyla TÜFE kapsamında izlenen 174 alt sınıfın 134'ünde fiyat artışı gerçekleşti. 35 alt sınıfın endeksinde düşüş yaşanırken, 5 alt sınıfta değişim olmadı.

Özel kapsamlı TÜFE yüzde 30,68 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı.

Bu göstergedeki artış Aralık 2025'e göre yüzde 20,97, yıllık bazda yüzde 30,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 olarak gerçekleşti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE göstergesinde ise aylık artış yüzde 1,81, yıllık artış yüzde 30,07 oldu.