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Son dakika... Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı

Son dakika haberi... Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni zam oranı yüzde 31,90 olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasının ardından, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu. Buna göre; temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 31,90 oranında zam yapılabilecek.

Kira artışı nasıl belirleniyor?

Konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu kapsamda ev sahipleri de, önceki dönemde olduğu gibi kira bedellerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşmayacak şekilde zam yapabilecek. Bu oran, her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda güncelleniyor ve yasal üst sınır olarak uygulanıyor.

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