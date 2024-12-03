SON DAKİKA... Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Son dakika haberi... Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla aralık ayı kira zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı 60,45 oldu.
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Kasım ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı 60,45 olarak hesaplandı.
Hem konutlarda, hem de iş yerlerinde eylül ayında tavan 60,45 olarak uygulanabilecek.
Konut kiralarında 2 yıl boyunca uygulanan yüzde 25'lik tavan zam uygulaması temmuz ayında sona ermişti.
Ekonomi