Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Parseli kamu hizmeti alanına giren ve yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların hakları, imar hakkı aktarımıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklenmişti.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.

Uygulama, 2019 yılı öncesinde İmar Planı uygulamalarıyla Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselendirmesiyle oluşan parseller de dahil olmak üzere imar uygulaması marifetiyle kamu eline geçişi sağlanamayan imar planındaki kamu hizmet alanlarına (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılmamış parselleri kapsayacak.

Hukuki anlaşmazlıklar giderilecek

Vatandaşların parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Ayrıca, imar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/hissesine karşılık gelen imar haklarının, imar planı kararıyla belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken, bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak ve yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.

Öte yandan, imar hakkı aktarımında vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu olmayacak. Aksine imar hakkı aktarılacak taşınmaz sahibi ile imar hakkının gittiği taşınmaz sahibinin karşılıklı muvafakatiyle yapılacak.

Tüm işlemler Kamulaştırma Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaşlar mağdur edilmeyecek.

Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek. İmar hakkı aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili İdareler (Yerel Yönetim/Bakanlıklar) tarafından yürütülecek.

Parselasyon planları e-Devlet üzerinden duyurulacak

Yönetmelik kapsamında onaylanan parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi'ne (PARSİD) girişi zorunlu hale getirildi.

Böylece vatandaşlar, taşınmazını ilgilendiren bir parselasyon işlemi onayı/askı ilanı gibi idari işlemleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet ile entegre çalışan PARSİD üzerinden parselasyon kapsamına giren taşınmazına dair tüm bilgilere ulaşabilecek.

Ayrıca, vatandaşlar ilgili idareye gitmeden e-Devlet üzerinden itirazlarını yapabilecek.

"Uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir adımın daha atıldığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun."