Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Parseli kamu hizmeti alanına giren ve yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların hakları, imar hakkı aktarımıyla belirlenen alanlara aktarılabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Düzenlemeyle İmar Hakkı Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklenmişti.
Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.
Uygulama, 2019 yılı öncesinde İmar Planı uygulamalarıyla Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselendirmesiyle oluşan parseller de dahil olmak üzere imar uygulaması marifetiyle kamu eline geçişi sağlanamayan imar planındaki kamu hizmet alanlarına (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılmamış parselleri kapsayacak.
Hukuki anlaşmazlıklar giderilecek
Vatandaşların parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.
Ayrıca, imar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/hissesine karşılık gelen imar haklarının, imar planı kararıyla belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken, bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak ve yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.
Öte yandan, imar hakkı aktarımında vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu olmayacak. Aksine imar hakkı aktarılacak taşınmaz sahibi ile imar hakkının gittiği taşınmaz sahibinin karşılıklı muvafakatiyle yapılacak.
Tüm işlemler Kamulaştırma Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaşlar mağdur edilmeyecek.
Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek. İmar hakkı aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili İdareler (Yerel Yönetim/Bakanlıklar) tarafından yürütülecek.
Parselasyon planları e-Devlet üzerinden duyurulacak
Yönetmelik kapsamında onaylanan parselasyon planlarının Bakanlık tarafından geliştirilen Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi'ne (PARSİD) girişi zorunlu hale getirildi.
Böylece vatandaşlar, taşınmazını ilgilendiren bir parselasyon işlemi onayı/askı ilanı gibi idari işlemleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet ile entegre çalışan PARSİD üzerinden parselasyon kapsamına giren taşınmazına dair tüm bilgilere ulaşabilecek.
Ayrıca, vatandaşlar ilgili idareye gitmeden e-Devlet üzerinden itirazlarını yapabilecek.
"Uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir adımın daha atıldığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun."
11 Eylül 2025 tarihli ve 33014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, parselasyon ve kamulaştırma süreçlerinde önemli yenilikler getiriyor.
Yeni Tanımlar ve Kavramlar (Madde 1):
Askı dağıtım cetveli: Parselasyon planlarının detaylarını (ada/parsel numaraları, tapu alanları, hisse oranları, kesintiler, tahsisler vb.) gösteren ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında internette duyurulmak üzere hazırlanan cetvel.
İmar hakkı aktarımı: Kamu hizmet alanlarında kalan parsellerin yapılaşma hakkının başka parsellere imar planı kararıyla taşınması işlemi.
Alıcı ve verici parsel: İmar hakkı aktarımı yapılan (alıcı) ve yapılaşma hakkı verilemeyen (verici) parseller.
PARSİD: Parselasyon planlarının duyuru ve itiraz süreçlerinin e-Devlet üzerinden yönetildiği sistem.
Kamu Hizmet Alanlarının Düzenlenmesi (Madde 2):
Umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılan özel mülkiyet alanları için öncelikle arazi düzenlemesi yapılacak. Düzenleme ortaklık payı (DOP) %45’i aşarsa veya ikinci kez kesinti yapılamazsa, imar hakkı aktarımı, kamulaştırma, trampa veya Hazine arazilerinden tahsis gibi yöntemlerle kamu mülkiyetine geçiş sağlanacak.
Kamu hizmet alanlarındaki mevcut yapıların bedeli ödenerek kaldırılması öngörülmüş.
Bağış, terk veya trampa işlemlerinde vergi, harç veya ücret alınmayacak.
Parselasyon ve İfraz İşlemleri (Madde 3, 4, 5):
İfraz/tevhide konu parsellerin uygulama dışı bırakılması kolaylaştırılmış.
Olağanüstü hal kapsamındaki alanlarda bağlantısız parseller tek parselasyon planına dahil edilebilir.
Kamu mülkiyetindeki alanlarda düzenleme sınırı belirlenirken esneklik sağlanmış.
Mülkiyet Bilgileri ve Başvuru Süreci (Madde 6):
Düzenlemeye giren parsellerin mülkiyet bilgileri kadastro müdürlüğünden alınacak. Başvurular yazılı olarak yapılacak ve sınır/koordinat bilgileri sunulacak.
Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamulaştırma (Madde 7, 8, 9):
DOP’a konu alanlar yeniden tanımlanmış (yol, ibadet yeri, eğitim tesisleri, spor alanları, teknik altyapı vb.).
DOP oranı %45’i aşarsa, eksik alanlar tescil harici alanlardan, belediye/Hazine mülkiyetinden veya kamulaştırma yoluyla karşılanacak.
Kamulaştırma işlemleri parselasyon planının tescilinden sonra 5 yıl içinde tamamlanacak (1 yıl uzatma hakkı ile).
Yapılaşmış parsellerde DOP kesintisi yapılamazsa, bedele dönüştürme yöntemiyle parselasyon yapılacak.
Parselasyon Planlarının İlanı ve PARSİD (Madde 13):
Parselasyon planları 30 gün askıya çıkarılacak, PARSİD sistemi üzerinden e-Devlet’te duyurulacak.
İtirazlar değerlendirilecek; uygun bulunmazsa gerekçeli kararla plan kesinleşecek, uygun bulunursa yeniden askıya çıkacak.
Ön askı işlemi isteğe bağlı olarak yapılabilecek.
İmar Hakkı Aktarımı (Madde 18):
Yeni eklenen bölümle imar hakkı aktarımı detaylı düzenlenmiş:
Kamu hizmet alanlarında kalan parsellerin imar hakları başka parsellere aktarılabilir.
Aktarım, alıcı ve verici parsellerin değer tespitleriyle yapılacak.
Alıcı parselin emsale esas inşaat alanı %30’u geçmeyecek şekilde artırılabilir.
Verici parselin hakları bedelsiz devredilecek; tapu kütüğüne kamu hizmeti dışında kullanılamayacağı şerhi düşülecek.
Değer tespiti, lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları veya kıymet takdir komisyonu tarafından yapılacak.
Diğer Değişiklikler:
Kapanan yolların tescili belediye veya Hazine adına yapılacak; büyükşehirlerde görev dağılımına göre işlem yapılacak (Madde 15).
Mahkeme kararlarıyla iptal edilen imar uygulamalarında geri dönüşüm işlemleri için yeni düzenlemeler getirilmiş (Madde 17).
Kat irtifakı/mülkiyeti kurulu parsellerin imar uygulamasında tahsis usulleri belirlenmiş (Madde 11).
Yüzölçümü kontrolü için yanılma sınırları Tapu Planları Yönetmeliği’ne göre hesaplanacak (Madde 14).
Yürürlük (Madde 21):
Yönetmelik, 11 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Genel Değerlendirme: Yönetmelik, arazi ve arsa düzenlemelerinde şeffaflığı artırmak, kamu hizmet alanlarının düzenlenmesini kolaylaştırmak, imar hakkı aktarımı gibi yeni mekanizmalarla mülkiyet sorunlarını çözmek ve dijitalleşme (PARSİD) ile süreçleri hızlandırmak amacıyla kapsamlı değişiklikler getirmiştir. Özellikle imar hakkı aktarımı, DOP kesintileri ve kamulaştırma süreçlerinde esneklik sağlanmış, e-Devlet entegrasyonuyla vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir.
Başlıca Değişiklikler
- Parselasyon planları: Planların hazırlanması, askıya çıkarılması ve itiraz süreçleri dijital platformlara taşınarak daha şeffaf hâle getirildi.
- Düzenleme Ortaklık Payı (DOP): DOP kesintileri, kamuya geçiş prosedürleri ve dağıtım kriterleri netleştirildi.
- Kamu ve özel mülkiyet dağılımı: Kamulaştırma ve arsa paylaşımı süreçleri ayrıntılı biçimde düzenlendi.
- İtiraz ve kesinleşme süreçleri: Planlara ilişkin itiraz mekanizmaları güçlendirildi ve süreçler şeffaflaştırıldı.
- Dijital takip: Tüm arazi düzenleme işlemleri artık dijital ortam üzerinden takip edilebilecek.
Bu değişiklikler ile 2025 Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği, mülkiyet haklarının korunması, süreçlerin hızlanması ve hukuki belirsizliklerin azaltılmasını hedefliyor.