Son dakika... Asgari ücret zammı 2024 belli oldu: İşte net-brüt asgari ücret zam oranı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında taraflarla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Asgari ücrete ilişkin kritik toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 49 oranında artmış olacak. Işıkhan, "Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış olduk" dedi.

Ankara'da yoğun görüşme trafiği gün boyu sürdü

Zirve öncesi asgari ücrete ilişkin Ankara'da gün içinde yoğun bir tarafik yaşandı.

Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Uzlaşamazsak masadan kalkarız

Sürpriz görüşme sonrası bir açıklama da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, "Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar 28 gün geçti, bir nokta kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden" diye konuştu.