Son dakika... Asgari ücret zammı belli oluyor: Işıkhan'la görüşen TÜRK-İŞ Başkanı AK Part'ye gidiyor

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamanını etkileyen 2024 asgari ücreti için süreç devam ediyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı için çalışmalar sürüyor.

Yeni asgari ücret belirlenmesi için sona yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan: İstişareler devam ediyor

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Uzlaşamazsak masadan kalkarız

Sürpriz görüşme sonrası bir açıklama da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, "Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar 28 gün geçti, bir nokta kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden" diye konuştu.

Öte yandan Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, aday belirleme istişarelerinin yapıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceği ifade edildi.

Asgari ücrete yüzde 40 veya 50 zam yapılırsa ne kadar olur?

İşte yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 55’lik artış halinde asgari ücretle çalışanların 2024 yılında eline geçmesi beklenen rakamlar:

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 2024 asgari ücret 14 bin 822 lira olacak. Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 liraya yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda ise maaş 15 bin 962 lira olarak uygulanacak. Yüzde 45 zam yapıldığında ise asgari ücret 16 bin 532 lira olacak.

Yüzde 50’lik zamda 2024 asgari ücreti 17 bin lirayı geçerek 17 bin 103 liraya kadar çıkacak.