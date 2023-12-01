Son dakika: Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Dün yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili bir alt sınır belirlenmediğini belirten Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın defaten söylediği gibi işçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesi söz konusu. Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hem işçi hem de işveren taraflarının da en yüksek faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşmeler gibi. Onda da fark ettiyseniz sosyal diyalog sürecini çok iyi bir şekilde yönettik. Allah utandırmazsa aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayının sonunda da bitirmek zorundayız.” ifadelerini kullanmıştı.