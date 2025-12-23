Asgari ücrette üçüncü toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı

İAsgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın Bbşkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı 1,5 saat sürdü.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye işçi tarafı katılım göstermezken, toplantıda ekonomik veriler, istatistikler ve ilgili raporlar komisyon üyelerine sunulmuştu.

Her iki toplantıda bir rakam belirlenmedi.

Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Yeni asgari ücretle neler değişecek?

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Şu anda asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.