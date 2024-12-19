SON DAKİKA... Asgari ücrette yeni gelişme: Türk-İş rakam açıklayacak

Milyonlarca çalışanın nefesini tutarak beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği üçüncü toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

Rakam konuşulmadı

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ramazan Ağar, üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadığını açıkladı. Ağar, önümüzdeki hafta asgari ücrette rakam ve sonucun geleceğini düşündüklerini söyledi. Ağar, dördüncü toplantının tarihinin de belli olmadığını belirtti.

Türk-İş rakam açıklayacak

Ancak asgari ücret tespit sürecinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada talebin bugün kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

TÜRK-İŞ'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır."