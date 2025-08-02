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Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. 2025'in temmuz ayında ihracat 25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, temmuzda 25 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini ve temmuz ayı rekoru kırıldığını açıkladı.

İthalat yüzde 5,4 artışla 31,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 9 ayın en düşük ticaret açığı verildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 79,53 oldu.

Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor" dedi.

 

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