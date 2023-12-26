Son dakika... Bakan Işıkhan'dan açıklama: Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu mu?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili son viraja girildi. 2024 asgari ücretinin ne zaman açıklanacağı ve komisyonun üçüncü toplantı tarihi merak konusu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrette üçüncü toplantı ne zaman?

"Asgari ücrette 3 üçüncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Asgari ücrette rakam belli oldu mu?

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" yanıtını verdi.

Çalışan emekliye 5 bin TL ödemesi ne zaman?

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.