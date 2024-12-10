SON DAKİKA... Bakan Işıkhan'dan Komisyon toplantısı öncesi asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Hem işçi, hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeye hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz" dedi.