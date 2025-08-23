Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması: Finansal istikrar daha da güçlenecek

  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle ilgili olarak "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) sona ermesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. KKM uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL'ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

