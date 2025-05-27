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SON DAKİKA.... Bakanlık duyurdu: Anne sütü satışı yasaklandı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı aldığı kararla anne sütünün perakende ticarete ve e-ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek" denildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Bakanlık duyurdu: Anne sütü satışı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir.

Son dönemde, başta Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar olmak üzere çeşitli platformlarda, anne sütünün bireylerce ticari bir mal haline getirilerek, satışa sunulmaya çalışıldığı yönünde Ticaret Bakanlığı'na çeşitli bildirimler ulaşmıştır.

Anne sütünün satışı yasaklanmıştır

Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışı yasaklanmıştır.

Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alınmıştır.

⁠6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Toplum sağlığının korunması amacıyla alınan bu karara hassasiyetle uyulması önem arz etmektedir."

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