Son dakika BDDK duyurdu: Cep telefonu kredileri ve kredi kartı asgari ödemelerin değişiklik

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde uygulanacak vade sınırlarını yeniden belirledi.

Cep telefonları alımında önceki uygulama nasıldı?

BDDK’nın 5 Aralık 2024 tarihli kararıyla cep telefonu alımlarında kredi vadesi, fiyatı 20 bin TL ve altında olan telefonlar için 12 ay, 20 bin TL üzerindeki telefonlar için ise 3 ay olarak uygulanıyordu. Yenilenmiş cep telefonlarında ise 25 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, bu tutarın üzerindeki ürünler için 3 ay vade sınırı bulunuyordu.

Cep telefonu alımlarında vadeler ve limit değişti

Karar, Kurul Başkanlığının 30 Eylül 2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30 Eylül 2026 tarih ve E-24049440-045.01-204578 sayılı yazı ile eklerinin incelenmesinin ardından alındı.

Düzenleme, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildi.

40 bin liraya kadar olan telefonlarda vade 12 ay

Kararla birlikte cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 40 bin Türk lirası ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Fiyatı 40 bin Türk lirasının üzerinde olan cep telefonlarında ise tüketici kredileri için uygulanacak vade sınırı 3 ay olacak.

Söz konusu vade sınırları, Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerini kapsıyor.

Yenilenmiş telefonlarda farklı fiyat eşiği uygulanacak

BDDK kararında, yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları için ise ayrı bir fiyat sınırı getirildi. Buna göre işyerinin, 27 Haziran 2026 tarihli ve 33293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması şartıyla, söz konusu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğindeki cep telefonlarında farklı vade sınırları uygulanacak.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin Türk lirası ve altında olan yenilenmiş cep telefonları için kredi vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Fiyatı 50 bin Türk lirasının üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında ise kredi vade sınırı 3 ay olacak.

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı değişti

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı da artırıldı.

Daha önce 50 bin TL olan limit eşiği 100 bin TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, limiti 100 bin TL ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

100 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.