Son dakika... Benzinin ardından motorine de büyük zam geliyor (21 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine gelen zammın ardından motorin grubunda 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzine geçen günlerde gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından akaryakıt fiyatlarında bir artış haberi daha geldi.
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 34,45 TL
Motorin: 35.48 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,17 TL
Motorin fiyatı: 36,16 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 36,41 TL