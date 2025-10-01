  1. Ekonomim
  3. Bugünden itibaren geçerli: Kredi kartı faizlerinde yeni oranlar
Merkez Bankası'nın kredi kartı faizlerinde yaptığı 25 baz puanlık indirim bugünden itibaren devreye girdi. Bugünden itibaren kredi kartı faiz oranları değişti. Merkez Bankası’nın aldığı kararla bugünden itibaren akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faizlerinde yaptığı indirim bugün yürürlüğe girdi.

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bugünden itibaren kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri 25 baz puan düşürüldü.

Akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi.

POS komisyonları da değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

TCMB ayrıca POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomi
