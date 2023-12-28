Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yarın yapılacak
Son dakika haberi... Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira tutarındaki ikramiye ödemelerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyenin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı ekonomiye ilişkin torba teklif dün Meclis'te kabul edilmişti. Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çalışan 4 milyon 688 bin 945 emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.