Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yarın yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira ikramiyenin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı ekonomiye ilişkin torba teklif dün Meclis'te kabul edilmişti. Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışan 4 milyon 688 bin 945 emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.