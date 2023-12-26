Son dakika... Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ve asgari ücret için tarih kulisi

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu. 2024 yılı için bir yıllık belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının tarihi henüz net değil ancak kulislerde asgari ücret hareketliliği yaşanıyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

NTV canlı yayınında paylaşılan kulis bilgisine göre, çarşamba günü Kabine Toplantısı öncesi işçi ve işveren tarafının Beştepe’de bir araya gelmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafı yanına alarak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Asgari ücrette ağır basanın oranın yüzde 50 olduğu ifade ediliyor. Bir başka deyişle asgari ücrete yüzde 50’lik zamda asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyede son gelişme

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM’ye çevrildi. Torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün itibarıyla devam edilecek. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için görüşmelerin, bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Perşembe ya da en geç cuma günü çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin ödenmesi bekleniyor.