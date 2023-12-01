Son dakika: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye için Meclis'teki görüşme tarihi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin, önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacağını belirterek, "Birçok maddeyi ihtiva ediyor. Kamuoyunun birçok beklentisini de karşılayacak nitelikte. Hem fahiş fiyat mücadele konusunda hem de çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifi" dedi.

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.