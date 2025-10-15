Son dakika! Can Holding soruşturması: Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağı getirildi
Can Holding soruşturmasında Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın "şüpheli" sıfatıyla savcılıkça ifadesi alındı. Ahmet Kırman'a yurt dışı yasağı getirildi.
Can Holding soruşturması kapsamında Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındığı öğrenildi.
Can Holding’e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' suçları kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Yurt dışına çıkma yasağı koşulu ile adli kontrol kararı alındı
Son olarak Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındığı öğrenildi.
Can Holding soruşturması
Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kalmıştı.
Soruşturma, Ciner Grubu'na sıçramıştı
Genişleyen soruşturma Ciner Grubu'na sıçramış, “Ciner Medya'nın Can Holding’e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı” iddiasına yönelik inceleme başlatılmıştı.
Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurt dışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyım atanmış, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.