Son dakika... Cari denge 5 ay sonra açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 Kasım ayı "Ödemeler Dengesi İstatistikleri" verilerine göre, cari işlemler hesabı 3.996 milyon dolar açık kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 2.132 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

"Yıllıklandırılmış verilere göre, Kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar ABD doları ve 328 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3.926 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.717 milyon ABD doları ve 3.108 milyon ABD doları oldu.

2025 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları ve krediler 30,1 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,0 milyar ABD doları, ticari krediler 1,4 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 19,4 milyar ABD doları oldu.

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 647 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 218 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü."