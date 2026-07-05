Son dakika Çaya 3. zam geldi! Yarından itibaren geçerli

ÇAY-KUR, devlet adına tüm Doğu Karadeniz Bölgesinde alımları yapan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2026 Doğu Karadeniz yaş çay kampanyasını 20 Mayıs’ta açmıştı.

ÇAY-KUR kampanyayı açmadan önce 2026 yılının ilk zammını 8 Nisan 2026 tarihinde yüzde 10 olarak yaptı. İşletme 22 Mayıs 2026 Cuma günü bu kez yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.

Yüzde 15 daha arttı

Kuru çaya bu yıl içerisinde yüzde 40 oranında zam yapan Çay-Kur 2026 yılının yaş çayının kilosunda 35 lira olarak açıklanırken yaş çaya yapılan toplam zam da yüzde 38 olarak gerçekleşmişti.

Sözcü'nün haberine göre Çay-Kur’un yeni ve yüzde 15’lik zamlı fiyatları 6 Temmuz 2026 pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Çay-Kur’un bu son zammı bakanlıkça da onaylandı.

2026 çay zamlarının detayları

Son zam oranı: Ortalama % 15 (6 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli).

2026 önceki zamlar: 8 Nisan'da %10 ve 22 Mayıs'ta %15 oranında iki artış daha yapılmıştı.

Kümülatif toplam artış: Yıl başından bu yana kuru çay fiyatları toplamda % 40 arttı.

Yaş çay alın fiyatı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım taban fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıklamıştı.