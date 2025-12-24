Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme dair önemli mesajlar verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Ankara'da düşen jet: Derinlemesine tahkikat başlatıltı

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muahmmed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına aynı şekilde başsağlığı diliyor ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştır.

Tek tek izah edeceğiz

AK Parti olarak her sene yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki üç ayı da en verimli şekilde değerlendireceğiz. Meclisi ile belediyesi ile il ilçe ve belde teşkilatlarıyla hep beraber daha fazla çalışacak, daha fazla insanımızla temas kuracak, halkımızla hemdert olmanın yollarını arayacağız. Hizmet üretilmeyen, icraat yapılmayan, sorunlara çare bulunmayan istikrarsız dönemlerin hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Dünü yarınlara unutturmamalıyız. Hem eski Türkiye’yi hatırlatmak, hem de hizmet ve eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir. Dolayısıyla bir taraftan insanımızla ruh ve ruh iletişim kurarken aynı zamanda Türkiye’yi nereden aldığımızı 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle, sabırla ve müsbet bir üslupla halkımıza tek tek izah edeceğiz. Siyaset sahnesinde arzı endam edenlerin kendi ikballeriyle meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşadursun biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Uygulamasını yakından takip edeceğim bu programa buradaki her bir arkadaşımın aktif katılımını bekliyorum. AK Parti Genel Başkanı olarak bu soğuk kış günlerinde bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı, oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalmanızı, imkanlar dahilinde hepsine tek tek el uzatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır.

İsrail sözünü tutmuyor

Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. 11 Ekim’den beri Gazze’de ateşkes tesis edilmiş olsa bile İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar hala devam ediyor. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Gazze’de şiddetli yağmurun etkisiyle su altında kalan çadırlar, aşırı soğuk sebebiyle hipotermi geçiren bebek ve çocukları hepimiz içimiz yanarak takip ediyoruz. Günlük 600 TIR’ın Gazze’ye giriş yapması gerekiyor. İsrail böyle insanı bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk, engel çıkarıyor. Biz Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz.

Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Gazze’nin umuda, dayanışmaya, manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Dua ile kalmayacak mübarek üç aylarda Filistin’e yardımlarımızı daha da artıracağız. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız, Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Teneke tıngırtısından farkı yok

Bize ömür biçenler oldu, 'hasta adam' diyenler oldu. Asrın başında Çanakkale’de daha sonra milli mücadelede en son 15 Temmuz’da istiklal ve istikbalimize kastedenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık. İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz, tahriklere kapılmadık kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde basiretle sağduyu ile sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz.

Türkiye küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor

Millete hizmet aşkımızı büyüterek tüm Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunlara çözüm bulmak, dertlere derman olmak adına bütün enerjimizi, bütün gayretimizi, tecrübelerimizi tüm bunlarla birlikte yüreğimizi ortaya koymuş durumdayız.Türkiye; büyüyor, güçleniyor, küresel aktör olma rolünde sağlam adımlarla ilerliyor.

Terörsüz Türkiye süreci: Kararlı bir politika takip ediyoruz

Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe kat ettikçe sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya başladı. Biz de bu umutları güçlendirmek için üzerimize ne düşüyorsa meşru daire içerisinde kalarak harfiyen yerine getiriyoruz. Hazırladığımız raporumuzu geçen hafta komisyona teklif ettik. İttifak ortağımız MHP raporunu komisyona takdim etti. Bu vesile ile 5 Ağustos’tan beri fedakarca çalışan komisyon üyelerimizi tebrik ediyor, her birinden tek tek Allah razı olsun diliyorum.

Komisyonun son eşiği de başarı ile aşacağına inanıyorum. Cumhur ittifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak, bir değil bin kez düşünerek sarf ettik. Kararlı bir politika takip ediyoruz. Biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye’nin önünde aralanan bu tarihi fırsat penceresinin ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından kurtarmanın gayretindeyiz.

Birileri anlamasa da 86 milyon bizim neyi başardığımızı anlıyor. Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.

Muhalefet komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir

Milletimizin bu noktada düşünmesini rica ediyorum. Muhalefet ülkenin her meselesinde olduğu gibi komisyon raporunda da yine kolaya kaçmış, hesapçı davranmayı tercih etmiştir. Ana muhalefet partisi CHP vesayete teslim olmuş, baskılara direnememiş, sürecin önünü açacak hiçbir somut teklif getirememiştir. Her fırsatta 'şu kadar raporumuz var' diye övünen CHP, iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyvermiştir. Ülkenin yarım asırdır ayağına bağ olan meselenin çözümü için Meclis önemli bir sorumluluk üstleniyor. Cumhur İttifakı sorun çözünsün diye eliyle birlikte tüm gövdesini taşın altına koyuyor. Ana muhalefet cephesinde ne bir irade var, ne bir rapor diye komisyona sundukları somut bir öneri var.

Özel'e tepki: Utanmadan Türkiye’yi yabancılara şikayet ediyor

Gidiyor utanmadan Türkiye’yi yabancılara şikayet ediyor. Sosyalist enternasyonaldeki yoldaşlarından 5 dakikalık randevu koparabilmek için yalvarıyor, eziliyor, onurunu ayaklar altına alıyor. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar ifade ediyorum. Siyasi rakibimiz dahi olsa CHP’nin yabancılar karşısında zafiyet içinde olmasını biz istemeyiz. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanını yalnızda 5 dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin Türkiye’yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz.

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir. Muhatabından 5 dakika dilenmekten belki gocunmayabilir. Biz bunu Türkiye’nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştırmıyoruz. Özel’in tüm Türkiye’nin başını öne eğdiren içler acısı halini gördükçe onun adına ben hicap duyuyorum. CHP’li vatandaşlarımın böyle bir ezikliği kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum. Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisinden yurt dışında diplomatik temas beklemek beyhude bir uğraştır.

Kendi milletvekiline saygı duymayan millete saygı duyar mı? Kendi örfünü adetini bilmeyen, diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya kalkıyorlar. Ne diyelim? Allah CHP’li vatandaşlarımıza sabır bunlara akıl fikir versin. Türkiye’nin çok gülü bir AK Parti’ye ve Cumhur İttifakına ihtiyacı var.

Asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz

28 bin 75 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. 86 milyonun her bir ferdinin yanında olacağız.